В ИННОПРОМе подтвердили участие 450 иностранных гостей

Самая представительная делегация приедет из Италии, которая в этом году выступает страной-партнером - до 250 человек. Фото: Борис Ярков

В преддверии выставки ИННОПРОМ свое участие в ней подтвердили 450 иностранных гостей. Об этом журналистам рассказал министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов.

Самая представительная делегация приедет из Италии, которая в этом году выступает страной-партнером - до 250 человек. В основном, это представители итальянских компаний, которые работают в России. Делегацию возглавит министр экономического развития Италии Дж. Джорджетти. Гости из Италии примут участие в основной сессии ИННОПРОМа, которую, как ожидается, посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как рассказал почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, Италия приготовила обширную культурную программу. Она стартует с фестиваля ITALIAN FEST в Ельцин-центре. Всего пройдет около десятка мероприятий: выставки, концерты, фестивали. В их числе - выставка работ Леонардо да Винчи.

Как пояснили в департаменте информполитики области, пока власти региона готовятся к проведению ИННОПРОМа в очном режиме. Для доступа на площадку участникам необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса или доказать, что ранее были привиты от этой инфекции.

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