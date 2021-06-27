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27 июня 2021, 09:19

За день COVID-19 подхватили жители 34 свердловских муниципалитетов

коронавирус

Больше всего заразившихся за последний день выявили в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и районе, а также в Реже. Фото: Алексей Кунилов

В Роспотребнадзоре обновили данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в муниципалитетах Свердловской области. Согласно информации на 26 июня, за сутки на территории региона был лабораторно подтверждён 231 случай COVID-19, а общее число заболевших с начала распространения инфекции достигло 92 933 человек.

На первом месте антирейтинга вновь оказался Екатеринбург (45 338 заразившихся с начала пандемии, и +42 за сутки).

Новые случаи COVID-19 в течение дня были выявлены ещё в 33 муниципалитетах. Среди них:

  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 467, +31),
  • Реж (1327, + 30),
  • Нижний Тагил (6 782, +20),
  • Первоуральск (3 358, +20),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1421, +9),
  • Горноуральский ГО (664, +6),
  • Сухой Лог (1085, +5),
  • Алапаевск и Алапаевский район (998, +5),
  • Качканар (691, +5),
  • Шаля (129, +5),
  • Кушва (559, +4),

Ещё в 22 свердловских муниципалитетах выявлено по три и менее заразившихся COVID-19 за сутки.

Как писала «Областная газета», заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории области десятый день подряд. В связи с выздоровлением за сутки был выписан 201 житель региона, переболевший COVID-19. Общее число выписанных по днанным на 26 июня достигло 86 424 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 408 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. За день на Среднем Урале от коронавируса умерло 17 человек, а общее число случаев достигло 3 777.

Днём ранее стало известно о 213 новых случаях COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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