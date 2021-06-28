Рост заболеваемости и распространение информации об обязательной вакцинации от коронавируса побуждает вакцинироваться всё большее число людей. Фото: Галина Соловьёва

Из-за очередного подъёма заболеваемости COVID-19 число желающих вакцинироваться от коронавируса в Свердловской области выросло в разы. Однако на прошлой неделе желающие привиться неожиданно столкнулись с нехваткой вакцины в регионе, а где-то и вовсе с её отсутствием. Журналист «Облгазеты» узнала, как обстоит ситуация с количеством вакцин от COVID-19 на Среднем Урале сейчас.

«Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге её нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку, – написал на своей странице в Инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Но, по словам главы региона, 24 июня на Средний Урал ожидалась поставка 36 тысяч доз вакцины «Спутник V», которую сразу должны были распределить между свердловскими больницами. Журналист «Облгазеты» позвонила в несколько больниц в регионе, чтобы узнать, доехала ли до них долгожданная вакцина. Так, в Шалинской ЦГБ и городской больнице Асбеста получили вакцину от коронавируса, но отметили, что у них не было нехватки препарата. В ЦГКБ №24 Екатеринбурга сообщили, что к ним привезли около 3 000 доз вакцины, пропускная способность их кабинетов – примерно 80 человек в день. В ЦГБ №2 Екатеринбурга сказали, что к ним поступила тысяча доз вакцины. Но из-за выросшего числа желающих привиться в больнице считают, что «новых вакцин от COVID-19 хватит буквально на пару дней».

При этом появляется всё больше людей, которые хотят привиться от COVID-19 не в поликлинике, а в выездных пунктах вакцинации. Например в торговых центрах, поскольку туда не нужно записываться заранее: достаточно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

По 2 июля включительно в Свердловской области можно привиться в следующих точках:

Екатеринбург

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) - с 12:00 до 18:00;

ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) - с 15:00 до 20:00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) - с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) - 1 июля с 11:00 до 14:00;

ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) - с 16:00 до 19:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) - 1 июля с 11:00 до 14:00;

"Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) - 29 и 30 июня с 10:00 до 18:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - по 1 июля с 14:00 до 19:00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) - 30 июня, 2 июля с 10:00 до 15:00;

ТЦ "Максидом" (ул. Тверитина, 45) - 30 июня с 16:00 до 19:00;

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) - 1 июля с 15:00 до 19:00.

Верхняя Пышма

Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) - 30 июня с 17:00 до 20:00.

Также вчера в аэропорту Кольцово открылся второй пункт вакцинации от коронавируса. Отметим, что время работы всех выездных прививочных пунктов увеличили.

То есть пока вакцина в нашем регионе есть, но надолго ли её хватит – вопрос. По словам Евгения Куйвашева, в ближайшие дни федеральный оперштаб обещает отправить 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе к нам. При этом губернатор отмечает, что «пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет», и настоятельно просит записываться на прививку в поликлинику. Этого же мнения придерживается бывший главный эпидемиолог ЕкатеринбургаАлександр Харитонов, так как неконтролируемое скопление людей на выездных пунктах вакцинации может привести к всплеску заболеваемости.

В ТЕМУ Из-за нового подъёма заболеваемости коронавируса во многих регионах России начали отдавать приоритет привитым от COVID-19, а также потому, что стало заметно деление людей на вакцинированных и не вакцинированных. Так, в середине июня стало известно, что в общежития Уральского федерального университета в первую очередь будут заселять привитых от коронавируса студентов. Позднее выяснилось, что такую же меру предприняли и в Уральском государственном экономическом университете. Данные решения вызвали волну возмущения, однако в минувшие выходные появилась информация, что Министерство науки и высшего образования России позволило вузам вселять в общежития только привитых студентов.

КСТАТИ В минувшую субботу в Москве прошёл митинг против принудительной вакцинации – акция проводилась в формате встречи с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. По данным портала ОВД-Инфо, силовики задержали по крайней мере восемь человек.

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Опубликовано в №114 от 29.06.2021