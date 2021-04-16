Бывший главный эпидемиолог Екатеринбурга ответил на актуальные вопросы о вакцинации от COVID-19

В прививочные пункты в торговых центрах приходит очень много людей. Фото: Алексей Кунилов

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области идёт полным ходом, но по-прежнему вызывает массу вопросов у людей. За ответами на самые распространённые из них «Облгазета» обратилась к заместителю главного врача Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, экс-главному эпидемиологу уральской столицы Александру Харитонову.

Почему сохраняется очередь на вакцинацию?

Вакцины от коронавируса «Спутник V» в Свердловской области, по словам Александра Харитонова, хватает - она поступает относительно стабильно. Активно прививаются сейчас не только одиночные желающие, но и предприятия, так что поликлиники практикуют даже выезды в организованные коллективы. И всё же очередь на прививку остаётся, как и несколько месяце назад, когда вакцина поступала в регион небольшими объёмами.

- В Екатеринбурге в очереди на вакцинацию сейчас стоят порядка 70 тысяч человек, - говорит Александр Харитонов. - Время ожидания составляет две-три недели. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, через сайты больниц, по номеру 122. Но я бы всё же рекомендовал записываться через сайт больницы - регистрация заявки так происходит быстрее, и поликлиника начинает оперативнее работать с пациентом. Госуслуги, конечно, портал федеральный, но даже там могут возникнут сложности.

Есть ли возможность выбрать вакцину?

Первая небольшая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Свердловскую область в феврале. Сейчас она приходит в регион, но всё же основной вакциной для прививания свердловчан остаётся «Спутник V».

- На прошлой неделе в наш регион поступила партия «ЭпиВакКороны», но её отправили в те отдалённые территории, где сложно соблюдать температурный режим, который требует вакцина «Спутник V», - сообщает Александр Харитонов. - По третьей вакцине мы пока информации не имеем, ждём. К сожалению, в нашей области сейчас по сути доступна только одна вакцина, выбора нет. Но зачем ждать, если есть «Спутник V»? Он доступен, эффективен, а мы по-прежнему живём в условиях пандемии, так что нужно прививаться тем, что есть.

Как привиться в торговом центре?

Для разгрузки единой очереди в Екатеринбурге начали открывать пункты вакцинации в торговых центрах. Первые такие выездные вакцинации прошли в торговом центре «Дирижабль», потом в гипермаркете «ОКЕЙ». Но сейчас к этим торговым центрам подключают и другие в разных районах Екатеринбурга.

- Прививочные пункты продолжают работать в «МЕГЕ», «Парк Хауса», «Омеге», «Глобусе», «КомсоМОЛЛе», - рассказывает Александр Харитонов. - На следующей неделе к ним присоединяется ТРЦ «Гринвич».

Для того, чтобы поставить прививку от COVID-19 в торговом центре, необходимо всё то же самое, что и для вакцинации в поликлинике: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, анкету, добровольное согласие на обработку персональных данных и информированное согласие на проведение вакцинации.

- Чтобы процесс вакцинации занимал меньше времени, по возможности рекомендую заранее распечатать и заполнить анкету, к которой прилагаются оба согласия, - говорит Александр Харитонов. - Найти анкету можно на сайте больницы. Надеюсь, скоро появится возможность скачать её и на официальном портале Екатеринбурга.

И всё же риски подхватить коронавирус на вакцинации в торговом центре порой даже больше, чем в поликлинике, поэтому некоторые выбирают медучреждение.

- К сожалению, риски заражения сейчас есть везде. В торговых центрах многое зависит от администрации. Когда вовремя подключают дополнительную охрану, то людей стараются разобщить, чтобы была дистанция между ними, - говорит Александр Харитонов. - Но мы надеемся, что человек ответственно подходит к вакцинации и идёт на неё здоровым, даже без признаков ОРВИ.

Можно ли поставить прививку платно?

- Платной вакцинации нет. Вся вакцина идёт по федеральному бюджету бесплатно, - подчёркивает Александр Харитонов. - Но человек может обратиться в частное медицинское учреждение, где прививку ему поставят бесплатно, но перед этим проведут платный осмотр.

Поставить прививку с предвакцинальной консультацией или обследованием можно в нескольких частных клиниках Екатеринбурга. Цена вопроса - 1 400 рублей в среднем. Идти или не идти на такую вакцинацию - выбор каждого. Но, как правило, прививаться в частную больницу идут те, кто хочет максимально минимизировать риски заражения коронавирусом и не желает ждать: приходишь на вакцинацию чётко по времени, не ожидая никакой очереди, и вокруг никого.

Что делать, если не удаётся получить сертификат привитого от COVID-19?

Сертификат о том, что человек вакцинировался от коронавируса, можно получить на портале Госуслуг - другой формы нет. Но для этого человек должен быть зарегистрирован на портале, а его страница там - полностью активирована.

- Всех привитых от коронавируса заносят в федеральный регистр, откуда информация автоматически уходит на сайт Госуслуг, - поясняет Александр Харитонов. - Сертификат могут получить даже те, кто не вёл дневник вакцинированного. Если проблема всё равно остаётся - обращайтесь в техподдержку портала.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Случаев заражения коронавирусом после полного цикла вакцинации в Свердловской области нет. А вот в период между первой и второй прививкой несколько человек заболели, но перенесли заболевание в лёгкой форме. У этих людей, по словам Александра Харитонова, даже после первой прививки уже начинала работать иммунная система с выработкой защитных антител.

ВАЖНО С 16 по 23 апреля новые пункты вакцинации заработают в разных районах города Екатеринбурга и Свердловской области. С момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге привито 3 522 человека и 1 384 – в других городах Свердловской области. График вакцинации Екатеринбург Гипермаркет «ОКЕЙ» (ул. Бабушкина, 2А) 17 апреля с 10.00 до 15.00, с 19 апреля по 22 апреля (ежедневно) с 16.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 15 по 23 апреля (ежедневно) с 10.00 до 21.00;

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) 19 апреля с 10.00 до 16.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) 19, 21, 23 апреля с 10.00 до 15.00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) 20 апреля с 10.00 до 15.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) 20 и 22 апреля с 11.00 до 14.00;

ТРК «КомсоМОЛЛ» (ул. Сибирский тракт (дублер), 2) 22 и 23 апреля с 16.00 до 20.00. Сысерть ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) 18 апреля с 10.00 до 14.00 (мобильный пункт вакцинации рядом со зданием). Верхняя Пышма Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) 17 апреля (субботы) с 10.00 до 13.00 (мобильный пункт вакцинации рядом со зданием). Нижний Тагил ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) с 19 по 23 апреля (ежедневно) с 16.00 до 20.00. Каменск-Уральский ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24) 17 апреля с 11.00 до 15.00;

Досуговый комплекс «Современник» (ул. Лермонтова, 133) 18 апреля с 11.00 до 14.00.