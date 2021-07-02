78% заболевших коронавирусом в Свердловской области проживают в 14 городах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 78% инфицированных COVID-19 приходится на 14 муниципалитетов.
В них выявлено более 1000 заразившихся за 1,5 года. В числе городов-лидеров:
- Екатеринбург (45 741),
- Нижний Тагил (6938),
- Первоуральск (3425),
- Ревда (2638),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2522),
- Берёзовский (2308),
- Верхняя Пышма (1 886),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1463),
- Реж (1356),
- Серов (1239),
- Нижнесергинский район (1186),
- Сухой Лог (1101),
- Талицкий район (1082),
- Алапаевск и Алапаевский район (1010).
По данным на 1 июля, в официальную статистику по COVID-19 включены 94,2 тысячи заболевших свердловчан - это 2,2% населения. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.
Накануне стало известно о 277 новых ковид-пациентах в регионе.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале