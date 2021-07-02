78% заболевших коронавирусом в Свердловской области проживают в 14 городах

По данным на 1 июля, в официальную статистику по COVID-19 включены 94,2 тысячи заболевших свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 78% инфицированных COVID-19 приходится на 14 муниципалитетов.

В них выявлено более 1000 заразившихся за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

Екатеринбург (45 741),

Нижний Тагил (6938),

Первоуральск (3425),

Ревда (2638),

Каменск-Уральский и Каменский район (2522),

Берёзовский (2308),

Верхняя Пышма (1 886),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1463),

Реж (1356),

Серов (1239),

Нижнесергинский район (1186),

Сухой Лог (1101),

Талицкий район (1082),

Алапаевск и Алапаевский район (1010).

По данным на 1 июля, в официальную статистику по COVID-19 включены 94,2 тысячи заболевших свердловчан - это 2,2% населения. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне стало известно о 277 новых ковид-пациентах в регионе.