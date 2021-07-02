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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 июля 2021, 07:20

78% заболевших коронавирусом в Свердловской области проживают в 14 городах

Люди идут по размеченным тротуарам

По данным на 1 июля, в официальную статистику по COVID-19 включены 94,2 тысячи заболевших свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 78% инфицированных COVID-19 приходится на 14 муниципалитетов.

В них выявлено более 1000 заразившихся за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

  • Екатеринбург (45 741),
  • Нижний Тагил (6938),
  • Первоуральск (3425),
  • Ревда (2638),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2522),
  • Берёзовский (2308),
  • Верхняя Пышма (1 886),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1463),
  • Реж (1356),
  • Серов (1239),
  • Нижнесергинский район (1186),
  • Сухой Лог (1101),
  • Талицкий район (1082),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1010).

По данным на 1 июля, в официальную статистику по COVID-19 включены 94,2 тысячи заболевших свердловчан - это 2,2% населения. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне стало известно о 277 новых ковид-пациентах в регионе.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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