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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 июня 2021, 13:56

Евгений Куйвашев опроверг слухи о выплатах для умерших после прививки от COVID-19

Девушке ставят прививку от коронавируса

6 тысяч свердловчан из 650 заразились коронавирусом после прививки. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг несколько слухов о вакцинации от COVID-19. Во-первых, в регионе нет выплат для умерших после прививки, во-вторых, после введения вакцины на Среднем Урале никто не умер.

Фейки появились в социальных сетях. Губернатор привёл в пример посты из групп "Подслушано в Салде" и "Подслушано в Красноуральске" и назвал их наглой и грубой ложью.

"Ещё раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер. Это сухая статистика. Я расстроен тем, что кто-то из жителей региона распространяет подобную недостоверную информацию. Я вынужден напомнить, что в России в таких случаях действует закон о фейк-ньюз. Отговаривая кого-то от прививки, вы ставите под угрозу жизни этих людей", - написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

По данным губернатора, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

При этом накануне на заседании Общественной палаты Екатеринбурга в гордуме отмечалось, что в регионе вакцинированы уже 31,4% населения области, что соответствует цифре в 1,3 миллиона жителей. Читайте о графике выездных пунктов вакцинации здесь.

Сегодня стало известно о 264 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Общее числ инфицированных с начала пандемии перевалило за 93,7 тысячи.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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