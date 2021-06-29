За сутки в Свердловской области выявили 264 случая коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошли 31,4% населения Свердловской области (1,3 миллиона человек). Фото: Галина Соловьёва

Ещё 264 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 29 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 93,7 тысячи.

До этого суточная заболеваемость коронавирусом росла в регионе 12 дней подряд. Накануне стало известно о 266 новых случаях.

Выздоровели и выписались из больниц более 87 тысяч человек, в том числе за последние сутки - 243 человека. На лечении официально остаются 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 456 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+93), Артёмовского, Артинского, Белоярского ГО, Бисерти, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, посёлка Малышево, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 93 712", - сообщил региональный оперштаб.

Зарегистрировано ещё 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3826.

Вакцинацию от коронавируса прошли 31,4% населения Свердловской области (1,3 миллиона человек). В Екатеринбурге привились 17% горожан - около 259,6 тысячи человек.

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