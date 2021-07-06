С 7 июля Германия смягчает правила въезда из России

Германия c 7 июля смягчает правила въезда из нескольких стран, включая Россию. Теперь приезжающие смогут не сидеть на двухнедельном карантине.
В список вошли пять стран, в число которых входит Россия, Великобритания, Непал, Португалия и Индия. Он опубликован на сайте Института Роберта Коха. До 7 июля эти государства считаются территориями, где распространяются опасные мутации коронавируса. Раньше по прибытии из этих стран граждане Германии должны были обязательно отправиться на карантин. Это правило распространялось на всех, даже на привитых.
По новой классификации Института Роберта Коха с 7 июля Россия и ещё четыре страны будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. Это позволит прибывшим людям просто сделать тест, а не сидеть в изоляции. Если он будет отрицательным, то все ограничения будут сняты.
Если человек привит одной из зарегистрированных в ЕС вакциной, переболел коронавирусом в прошлом или есть справка об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия, то он может завершить карантин досрочно, сообщает ТАСС.
Напомним, из екатеринбургского аэропорта Кольцово по субботам начали летать рейсы авиакомпании Eurowings в Дюссельдорф. Авиасообщение между Россией и Германией возобновилось с 1 апреля.
На сегодняшний день Германию могут посетить граждане этой страны, а также те, кто имеет право на проживание в ФРГ, их супруги, партнёры, не состоящие с ними в браке, и несовершеннолетние дети, дипломаты и лица, задействованные в организации международных спортивных мероприятий. В страну могут въехать те, кто совершает пересадку в транзитной зоне аэропорта. Однако исключение не распространяется на лиц, направляющихся в одно из государств Шенгенской зоны.