С 7 июля Германия смягчает правила въезда из России

Теперь приезжие могут сначала сделать тест, а не сразу сидеть на двухнедельном карантине. Фото: Павел Ворожцов

Германия c 7 июля смягчает правила въезда из нескольких стран, включая Россию. Теперь приезжающие смогут не сидеть на двухнедельном карантине.

В список вошли пять стран, в число которых входит Россия, Великобритания, Непал, Португалия и Индия. Он опубликован на сайте Института Роберта Коха. До 7 июля эти государства считаются территориями, где распространяются опасные мутации коронавируса. Раньше по прибытии из этих стран граждане Германии должны были обязательно отправиться на карантин. Это правило распространялось на всех, даже на привитых.

По новой классификации Института Роберта Коха с 7 июля Россия и ещё четыре страны будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. Это позволит прибывшим людям просто сделать тест, а не сидеть в изоляции. Если он будет отрицательным, то все ограничения будут сняты.

Если человек привит одной из зарегистрированных в ЕС вакциной, переболел коронавирусом в прошлом или есть справка об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия, то он может завершить карантин досрочно, сообщает ТАСС.

Напомним, из екатеринбургского аэропорта Кольцово по субботам начали летать рейсы авиакомпании Eurowings в Дюссельдорф. Авиасообщение между Россией и Германией возобновилось с 1 апреля.