За сутки в Свердловской области выявили 318 случаев заражения коронавирусом

Выявлено на четыре случая заражения меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 318 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 6 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 95,8 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц более 89 тысяч человек, в том числе 297 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысячи ковид-пациентов. Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+97), Арамильского, Артинского, Асбестовского, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Талицкого и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 95 792", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 926.

Накануне стало известно о 322 случаях коронавируса.

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