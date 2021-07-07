В Екатеринбурге бесплатно проверят иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной»

При себе необходимо иметь сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19. Фото: Галина Соловьёа.

Свердловчанам, привитым «ЭпиВакКороной», предложили оценить поствакцинальный иммунитет, сдав кровь. Исследование проводится бесплатно.

Желающих ждут по адресу ул. Гагарина, 49 (Екатеринбург). Приём организован в выходные дни с 9:00 до 13:00, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается, что кровь нужно сдавать натощак. При себе необходимо иметь паспорт, сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС.

Важно! Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации.

Добавим, для исследования используются специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Они разработанны с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Напомним, первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила на Средний Урал в конце января 2021 года.

Добавим, в прошлом году свердловчан бесплатно тестировали на антитела к COVID-19.