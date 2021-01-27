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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 января 2021, 17:17

На Средний Урал поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона".

Препарат уже начали рассылать в медицинские учреждения региона. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

В Свердловскую область поступила первая партия второго типа вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Препарат уже начали рассылать в медицинские учреждения региона.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, первая партия "ЭпиВакКороны" рассчитана на вакцинацию одной тысячи человек. Напомним, сегодня утром стало известно, что в ближайшие два дня в Свердловскую область прибудет 2 тыс. доз препарата.

"Эта вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, что значительно расширяет диапазон её применения. Вакцину можно без труда доставлять в отдалённые территории. Мы сможем привить гораздо большее число свердловчан", - пояснила исполняющая обязанности замминистра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

Отмечается, что перед поступлением препарата в гражданский оборот вакцина центра "Вектор" прошла все необходимые клинические испытания. Минздрав России подтвердил, что препарат безопасен и имеет высокую эффективность - до 90%.

Напомним, что в конце прошлой недели на Средний Урал доставили самую крупную партию вакцины от коронавируса - 40 тысяч доз "Спутник V". Всего привито уже 14 тысяч свердловчан, второй этап вакцинации прошла половина из них.

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