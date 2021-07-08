Названы медучреждения, где свердловчане могут пройти углублённую диспансеризацию

Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области стартовала углублённая диспансеризация. Названы медицинские организации, осуществляющие приём взрослого населения.

В список вошли 94 учреждения, расположенные в разных муниципалитетах региона. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте Минздрава Свердловской области.

Известно, что пройти углубленное медобследование в первоочерёдном порядке могут те, кто переболел короновирусом в средней или тяжёлой форме. По словам, свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, для многих COVID-19 не проходит бесследно – вирус может поразить центральную нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы.

"Диспансеризация призвана помочь перенёсшим коронавирус справиться с последствиями заболевания. А наша цель – организовать прохождение профилактических осмотров в сжатые сроки и в максимально комфортных условиях», – заявил он.

Как ранее сообщала "Областная газета", углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя ряд исследований, в том числе приём терапевта, общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом. Предполагается, что его можно пройти за день.

При необходимости уточнения диагноза врачи направят пациента на второй этап, включающий ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что любой человек старше 18 лет может самостоятельно записаться на диспансеризацию даже если в отношении него отсутствуют сведения о перенесённом коронавирусе. Сделать это можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.

В Свердловской области на углублённую диспансеризацию граждан, переболевших COVID-19, до конца года планируется направить свыше 160 млн рублей (деньги из резервного фонда Правительства РФ), информирует свердловский Минздрав.

Отмечается, что за каждого обратившегося медучреждение получит из системы ОМС более 4,5 тыс. рублей. Записаться на исследование граждане могут как в поликлинике по месту жительства, так и обратившись в страховую компанию, выдавшую им полис ОМС.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно. В этом году её предстоит пройти людям, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981 годах и раньше.

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