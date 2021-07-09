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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июля 2021, 14:20

За сутки в Свердловской области подтвердили 366 случаев коронавируса

люди в масках

Общее число случаев ковида на Среднем Урале приближается к 97 тысячам. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа к​​​​оронавирус лабораторно подтвердили у 366 жителей Свердловской области. Общее число случаев ковида на Среднем Урале приближается к 97 тысячам.

Из больниц Свердловской области выписались уже 90 206 пациентов, перенесших коронавирус, 340 из которых - за последний день. На лечении остаются 2 666 уральцев.

При этом от инфекции скончались ещё 16 жителей региона. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 3 979 свердловчан.

Всего в Свердловской области выявили 96 851 случай COVID-19. Напомним, днём ранее на Среднем Урале зарегистрировали 348 заболевших ковидом.

Как сообщала "Областная газета" ранее, почти 80% от общего числа заболевших COVID-19 в Свердловской области приходится на 15 муниципалитетов. Подробности читайте здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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