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8 июля 2021, 13:32

За сутки в Свердловской области выявили 348 случаев коронавируса

Мужчина в маске сидит на окне

Более 300 ковид-пациентов на Среднем Урале выявляют ежедневно с 4 июля. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 348 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 8 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 96,5 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц около 90 тысяч человек, в том числе 327 - за последние сутки. На лечении официально остаются 2,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 611 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+147), Арамильского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 96 485", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 963.

Накануне стало известно о 345 новых заразившихся. Более 300 ковид-пациентов на Среднем Урале выявляют ежедневно с 4 июля.

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