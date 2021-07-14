Евгений Куйвашев внёс в свердловское Заксобрание законопроект о допподдержке ветеранов

Губернатор предложил ввести денежную компенсанцию тем, кто самостоятельно купил протезы и другие протезно-ортопедические изделия. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предложил внести изменения в законы "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" и "Об охране здоровья граждан в Свердловской области". Предлагается дать ветеранам выбор получить протезы и протезно-ортопедические изделия бесплатно или получить компенсацию за их покупку.

Сейчас допподержка оказываетсся свердловчанам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев или награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Они имеюют право на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов и получение других протезов. Губернатор предложил ввести денежную компенсанцию тем, кто самостоятельно купил такие изделия.

В департаменте информполитики Свердловской области также напомнили, что законом о соцподдержке ветарнов предусмотрены также компенсанция расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, единовременная выплата на День Победы, ежемесячные пособия на проезд, на услуги связи, возмещение 50% стоимости лекарств и другое.

Накануне состоялось очередное заседание Заксобрания Свердловской области, на котором экологически чистые автобусы освободили от налога и утвердили 14 членов областной Общественной палаты.