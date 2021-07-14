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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июля 2021, 13:49

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 23 827

Люди в масках

Из больниц выписали 21 269 пациентов, излечившихся от ковида. Фото: Павел Ворожцов.

В России за последние 24 часа зафиксировали 23 827 случаев заболевания коронавирусной инфекции - это почти на тысячу меньше, чем днём ранее. При этом из больниц выписали 21 269 пациентов, излечившихся от ковида.

В Москве общее число пациентов с коронавирусом увеличилось за день на 3 966, а в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - на 461.

За всё время пандемии в России зарегистрировали 5 857 002 случая COVID-19. Суммарное число пациентов, справившихся с инфекцией, составляет в стране 5 257 483.

Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. Всего в России от ковида скончалось 145 278 человек.

Напомним, днём ранее по стране было выявлено 24 702 пациентов с коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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