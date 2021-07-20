80% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 16 территорий

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в Свердловской области. Почти 80% случаев приходится на 16 территорий.
Всего с начала пандемии выявлено 101 478 заразившихся или 2,4% населения региона. Более 1000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в 16 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (47 847),
- Нижний Тагил (7 398),
- Первоуральск (3869),
- Ревда (2904),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2776),
- Берёзовский (2497),
- Верхняя Пышма (1 969),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 752),
- Реж (1 583),
- Серов (1303),
- Нижнесергинский район (1235),
- Камышлов и Камышловский район (1 212),
- Сухой Лог (1202),
- Талицкий район (1162),
- Алапаевск и Алапаевский район (1106),
- Ирбит и Ирбитский район (1046).
За последние сутки стало известно о 484 новых случаях инфекции, в том числе 137 – в столице Урала.
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