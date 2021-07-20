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20 июля 2021, 07:15

80% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 16 территорий

Женщина в маске продаёт мороженое

Всего с начала пандемии выявлено 101 478 заразившихся или 2,4% населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в Свердловской области. Почти 80% случаев приходится на 16 территорий.

Всего с начала пандемии выявлено 101 478 заразившихся или 2,4% населения региона. Более 1000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в 16 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (47 847),
  • Нижний Тагил (7 398),
  • Первоуральск (3869),
  • Ревда (2904),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2776),
  • Берёзовский (2497),
  • Верхняя Пышма (1 969),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 752),
  • Реж (1 583),
  • Серов (1303),
  • Нижнесергинский район (1235),
  • Камышлов и Камышловский район (1 212),
  • Сухой Лог (1202),
  • Талицкий район (1162),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1106),
  • Ирбит и Ирбитский район (1046).

За последние сутки стало известно о 484 новых случаях инфекции, в том числе 137 – в столице Урала.

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