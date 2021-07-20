80% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 16 территорий

Всего с начала пандемии выявлено 101 478 заразившихся или 2,4% населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в Свердловской области. Почти 80% случаев приходится на 16 территорий.

Всего с начала пандемии выявлено 101 478 заразившихся или 2,4% населения региона. Более 1000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в 16 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (47 847),

Нижний Тагил (7 398),

Первоуральск (3869),

Ревда (2904),

Каменск-Уральский и Каменский район (2776),

Берёзовский (2497),

Верхняя Пышма (1 969),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 752),

Реж (1 583),

Серов (1303),

Нижнесергинский район (1235),

Камышлов и Камышловский район (1 212),

Сухой Лог (1202),

Талицкий район (1162),

Алапаевск и Алапаевский район (1106),

Ирбит и Ирбитский район (1046).

За последние сутки стало известно о 484 новых случаях инфекции, в том числе 137 – в столице Урала.

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