Евгений Куйвашев отдаст часть правительственных машин больницам

Губернатор обратился к мэрам других свердловских городов с просьбой поддержать местные больницы аналогичным образом. Фото: коллаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и решил предоставить в распоряжение больницам часть правительственного автопарка. Врачи будут ездить на этих автомобилях к ковидным пациентам.

Напомним, сегодня глава Екатеринбурга написал в своём Instagram, что администрация города выделит больницам 24 автомобиля для перевозки врачей и медсестёр по "ковидным адресам". Губернатор решил последовать примеру градоначальника.

"Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли на встречу", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона обратился к мэрам других свердловских муниципалитетов с просьбой поддержать местные больницы аналогичным образом. Он подчеркнул, что пациентов с коронавирусом на Среднем Урале очень много, и больницам не хватает имеющихся ресурсов - врачи физически не успевают приехать на все вызовы.

Добавим, что за последние сутки в регионе выявили 491 случай коронавируса.