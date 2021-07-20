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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 июля 2021, 17:43

Евгений Куйвашев отдаст часть правительственных машин больницам

коллаж

Губернатор обратился к мэрам других свердловских городов с просьбой поддержать местные больницы аналогичным образом. Фото: коллаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и решил предоставить в распоряжение больницам часть правительственного автопарка. Врачи будут ездить на этих автомобилях к ковидным пациентам.

Напомним, сегодня глава Екатеринбурга написал в своём Instagram, что администрация города выделит больницам 24 автомобиля для перевозки врачей и медсестёр по "ковидным адресам". Губернатор решил последовать примеру градоначальника.

"Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли на встречу", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона обратился к мэрам других свердловских муниципалитетов с просьбой поддержать местные больницы аналогичным образом. Он подчеркнул, что пациентов с коронавирусом на Среднем Урале очень много, и больницам не хватает имеющихся ресурсов - врачи физически не успевают приехать на все вызовы.

Добавим, что за последние сутки в регионе выявили 491 случай коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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