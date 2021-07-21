В Берёзовском 2,5 тысячи заболевших COVID-19, в Екатеринбурге – свыше 48 тысяч: статистика по городам

Всего на Среднем Урале вирус подхватили 101 969 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по случаям коронавируса в городах Свердловской области. Число заболевших с начала пандемии в Берёзовском достигло 2 500, а в Екатеринбурге – 48 045.

В предыдущие сутки в уральской столице подтвердили 198 новых случаев COVID-19, во втором городе – 3. В антирейтинг по количеству ковид-пациентов за всё время также входят Нижний Тагил – 7 452 случая (+54 заболевших), Первоуральск ‒ 3 895 (+26), Ревда ‒ 2 938 (+34), Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 2 781 (+5). В остальных муниципалитетах меньше 2 тысяч инфицированных.

Всего на Среднем Урале вирус подхватили 101 969 человек (+491 за сутки). Из них около 95 тысяч свердловчан уже выписались из больниц, свыше 4 тысяч – стали жертвами вируса.

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