В Екатеринбурге за полмиллиона обновят крышу роддома на Уралмаше

Судя по приведённой информации, роддом на Уралмаше во время ремонта крыши закрывать не будут. Фото: Галина Соловьёва

Больница №14 ищет подрядчика, который отремонтирует кровлю роддома в пер. Суворовский, 4. На эти цели учреждение Екатеринбурга готово выделить 506,3 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 28 июля, уже 3 августа будет определён исполнитель. Работы пройдут в ускоренных темпах - в течение 20 дней. Подрядчику предстоит обновить кровлю в пределах 10%. Ремонт должен проводиться минимально необходимым количеством технических средств, без сильных шума, пыли и загрязнения воздуха в действующих помещениях.

"Работы по ремонту кровли зданий должны производиться таким образом, чтобы не допустить попадание погодных осадков на чердачное перекрытие и в помещения зданий, а также не допустить намокание иных, не устойчивых к намоканию, конструкций зданий", - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Судя по приведённой информации, роддом на Уралмаше во время ремонта закрывать не будут.

Добавим, что ГАУЗ СО "ГКБ № 14" (пер. Суворовский д. 5, литер А) провела также аукцион на капремонт помещений ради устройства центра компьютерной томографии на 3,4 миллиона рублей.

Ранее "Областная газета" писала о внеплановом закрытии роддома в Серове, где развернули дополнительные 145 коек для больных коронавирусом, и в Берёзовском.