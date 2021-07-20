В Берёзовской ЦГБ временно закрыли акушерское отделение

Большинство березовчанок отправятся рожать в Екатеринбург. Фото: Александр Зайцев.

С 20 июля в Берёзовской центральной горбольнице приостановлена работа акушерского отделения. Большинство пациенток будут перенаправлены в ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" (Екатеринбург).

Исключением станут нетранспортабельные роженицы. Специально для них в ЦГБ организуют ургентный родильный зал, информирует пресс-служба Берёзовской центральной горбольницы.

Отмечается, что решение о внеплановом закрытии роддома было принято Минздравом Свердловской области "с целью обеспечения максимальной безопасности для рожениц и младенцев в ситуации высокого уровня заболеваемости новой коронавирсной инфекцией в регионе".

Женская консультация продолжит свою работу в прежнем режиме, уточняют в медучреждении.

Ранее акушерское отделение внепланово закрыли в Серовской горбольнице. Пациенток направляют рожать в Краснотурьинск. Связано это было с открытием дополнительных коек в серовском учреждении под больных коронавирусом.

Читайте также:

В перинатальном центре Краснотурьинска обновили медицинское оборудование.