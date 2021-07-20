В Берёзовской ЦГБ временно закрыли акушерское отделение

С 20 июля в Берёзовской центральной горбольнице приостановлена работа акушерского отделения. Большинство пациенток будут перенаправлены в ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" (Екатеринбург).
Исключением станут нетранспортабельные роженицы. Специально для них в ЦГБ организуют ургентный родильный зал, информирует пресс-служба Берёзовской центральной горбольницы.
Отмечается, что решение о внеплановом закрытии роддома было принято Минздравом Свердловской области "с целью обеспечения максимальной безопасности для рожениц и младенцев в ситуации высокого уровня заболеваемости новой коронавирсной инфекцией в регионе".
Женская консультация продолжит свою работу в прежнем режиме, уточняют в медучреждении.
Ранее акушерское отделение внепланово закрыли в Серовской горбольнице. Пациенток направляют рожать в Краснотурьинск. Связано это было с открытием дополнительных коек в серовском учреждении под больных коронавирусом.
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