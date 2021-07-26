В официальную статистику по COVID-19 включили ещё 23 239 заболевших россиян

Под медицинским наблюдением остаются 1 267 008 человек в стране. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 6,1 миллиона.

Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Москве (2 629) и Московской области (2 161). Свердловская область с 494 случаями коронавируса занимет 5-е место среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,5 миллиона россиян. Скончались 154,6 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 727 человек с коронавирусом.

Накануне стало известно о 24 072 новых случах коронавируса в России.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено почти 163 млн тестов на коронавирус, в том числе 430 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 267 008 человек.