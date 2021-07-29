Свердловские врачи провели ребёнку редкую операцию в процессе его рождения

В операции было задействовано большое количество узкопрофильных специалистов. Фото: Александр Зайцев

Врачи Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге провели редкую операцию ребёнку прямо в процессе его рождения. Медики установили младенцу протез части дыхательных путей.

В ходе операции свердловские врачи первый раз применили "процедуру EXIT" (Ex Utero Intrapartum Treatment).

"Суть нашего вмешательства состояла в том, что ребёнок частично рождается, но остаётся прикреплённым пуповиной к плаценте, в то время как детский хирург устанавливает протез верхних дыхательных путей – специальную трубку, которая позволяет ребёнку дышать. После завершения операции пуповину пересекают, и ребёнок полностью рождается", - цитирует заведующего отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии №1 ОДКБ Марка Пруткина пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Использование такой методики гораздо сложнее стандартного кесарева сечения. Здесь требуется тщательная координация между акушерами-гинекологами, неонатологами и специалистами, оперирующими новорождённого. Кроме того, необходимо сохранять достаточный кровоток через пуповину, защищать плаценту и предотвращать сокращение матки.

Эта процедура применяется в том случае, если у ребёнка есть проблемы с самостоятельным дыханием из-за врождённых заболеваний или опухолей. Как правило, патологии верхних дыхательных путей практически не оставляют шанса на благоприятный исход беременности.

У малыша, которого оперировали врачи свердловской ОДКБ, аномалия развития была выявлена ещё внутриутробно. Процедура EXIT была единственным вариантом оказания помощи в такой клинической ситуации. Малыш родился с низкой массой тела (1700 гр) на 30-й неделе.

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