Стало известно, сколько заработали фармкомпании на препаратах от коронавируса

Разработчики "Спутника V" разместили контракты на её выпуск более чем на 95 миллиардов рублей. Фото: Галина Соловьёва

С 2021 года разработчики вакцины "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи разместили контракты на её выпуск более чем на 95 миллиардов рублей. Сейчас в обороте около 57 миллиардов. Около 82% от этой суммы поделили между собой структуры "Фармстандарта".

Как сообщает "Коммерсант", ближайший конкурент фирмы Виктора Харитонина - компания "Р-Фарм" Алексея Репика, которая тоже заявляла о выпуске вакцины, всё ещё налаживает производство.

Ссылаясь на данные Росздравнадзора, Минздрава, Минпромторга, федеральное издание сообщает, что за восемь месяцев текущего года в оборот выпустили около 30 млн доз препарата "Спутник V". Их общая сумма составила 57 млрд рублей. Предельная стоимость одного комплекта доз зарегистрирована на уровне 1 940 рублей.

"Около 82% из 57 млрд рублей, полученных фармпроизводителями за "Спутник V", оказались распределены между структурами "Фармстандарта" Виктора Харитонина: эта компания ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд рублей", - подсчитал "Коммерсант", основываясь на базе данных реестра Росздравнадзора.

Структура "Лекко" на рынок вывела препарат на сумму 6,1 мрлд рублей, "Генериум" - на 6,5 млрд рублей. Обе компании контролируются Виктором Харитониным. Организация Дмитрия Морозова, которая входит в интересы "Фармстандарта" - "Биокад" - выпустила вакцину "Спутник V" на 2,2 млрд рублей. Фармацевтический актив АФК "Система" - "Биннофарм" - произвела препарат на 7,8 млрд рублей. Сам Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустил вакцину от коронавируса на 1,3 млрд рублей. В статье уточняется, что во всех организациях от комментариев отказались.

Также сообщается, что компания "Р-Фарм", не наладившая выпуск вакцины "Спутник-V", занялась производством других препаратов от коронавируса. С продажи госучреждениям своих лекарственных средств "артлегиа" (стоимость 1 ампулы достигает 50 тыс. рублей) и "коронавир", которые внесены Минздравом в протоколы лечения COVID-19, компания заработала 6,27 млрд рублей. Организация Дмитрия Морозова "Биокад" заработала на реализации препаратов от COVID-19 - илсира и эфлейра - 2,8 млрд рублей.

Напомним, ранее ФАС согласовала предельные цены российских вакцин. Они находятся примерно на одном уровне – "Спутник V" - 866,81 рубля (сперва он стоил 1 900 рублей), "ЭпиВакКорона" - 842,02 рубля, "КовиВак" - 866 рублей. "Спутник Лайт" стоит существенно дешевле из-за того, что состоит из одного компонента. Предельная цена составляет342, 36 рубля.