На территории Свердловской области за сутки подтвердили 520 случаев COVID-19

Масочный режим пока никто не отменял. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб обновил данные по числу заболевших COVID-19. На территории Свердловской области за последние 24 часа лабораторно подтверждено 520 случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день нарастающим итогом на Среднем Урале выявили 111 057 случаев инфицирования опасным вирусом. За сутки из больниц Свердловской области выписались в связи с выздоровлением 450 человек. Общее число излечившихся от COVID-19 достигло 103 059 свердловчан. За сутки медики подтвердили 23 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами инфекции стали 4 514 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+150), Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского, Туринского, Шалинского городских округов.

Состояние 822 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 409 пациентов из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в региональном оперштабе.

Днём ранее в регионе выявили 524 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев в течение суток подтверждено в Нижнем Тагиле. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.