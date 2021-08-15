В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 21 624 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 21 624 человека. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлено 6 600 836 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 954 человека, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 526 жителей.

Из больниц выписались уже 5 884 316 россиянина, из которых 16 426 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 816 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 170 499 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 144 нового пациента.