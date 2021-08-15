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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 августа 2021, 13:21

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 21 624 человека

Люди в масках

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 21 624 человека. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлено 6 600 836 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 954 человека, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 526 жителей

Из больниц выписались уже 5 884 316 россиянина, из которых 16 426 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 816 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 170 499 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 144 нового пациента.

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