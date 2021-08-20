В Первоуральске число случаев COVID-19 перевалило за 5 тысяч: статистика по свердловским городам

За предыдущие сутки в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в Свердловской области. Число заболевших или переболевших в Первоуральске с начала пандемии достигло 5 027.

Больше 5 тысяч случаев COVID-19 также зарегистрировано в Екатеринбурге (52 513) и Нижнем Тагиле (8 702). Всего на 19 августа лабораторно подтверждено 117 308 случаев заражения коронавирусом.

Публикуем ниже полные данные регионального Управления Роспотребнадзора по распространению вируса:

Фото: сайт Роспотребнадзора

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