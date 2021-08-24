Свердловская область получила 120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Препарат подойдёт как для первой прививки так и для ревакцинации. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область доставили крупную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник Лайт». Средний Урал единовременно получил 120 тысяч доз препарата.

Об этом губернатор Свердловской области сообщил в своём Instagram. Отметим, что данная разновидность препарата подходит для ревакцинации, а также для тех, кто не хочет ставить два компонента прививки, как в случае со «Спутником V».

Как писала «Областная газета», по данным на 23 августа, на Среднем Урале за сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 526 граждан. Суммарное число случаев заражения ковидом в регионе составило 119 392.

По выздоровлению из свердловских больниц за 24 часа выписался 441 пациент, переболевший коронавирусом. Всего болезнь победили уже 110 346 жителей региона. На лечении остаются более 4 тысяч свердловчан. Состояние 792 госпитализированных медики оценивали как тяжёлое. При этом количество жертв ковида увеличилось на 29. За всё время пандемии коронавирус в Свердловской области унёс жизни 4 939 человек.

В Екатеринбурге за всё время число заболевших COVID-19 достигло 53 143 человек.

Напомним, свердловский завод «Медсинтез» начал производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия составила 10 тысяч доз.

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