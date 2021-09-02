В Кольцово изменился режим работы пунктов вакцинации от коронавируса

В начале недели в регион поступило почти 38 тысяч доз вакцины. Фото: Галина Соловьёва

ВЕкатеринбургепродолжаетсявакцинацияотCOVID-19. РежимработыпунктаваэропортуКольцовоизменился.

В пункте на 1-м этаже терминала внутренних авиалиний, около здравпункта аэропорта, вакцинация теперь проводится в понедельник и среду с 13:00 до 18:00. Об этом сообщили в региональном оперштабе. На втором этаже того же терминала вакцинация проводится по будням с 9:00 до 14:00. В обоих пунктах прививают препаратом "Спутник V". На втором этаже для желающих доступен "Спутник Лайт".

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в начале недели в регион поступило почти 38 тысяч доз вакцины "Спутник V".