В Свердловской области за сутки коронавирусом заболело 517 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 517 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 125 652 случая заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 457 человек. Общее число выздоровевших достигло 116 448 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 36 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 365 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+150), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, посёлка Малышево, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 519 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.