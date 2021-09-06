В России зарегистрировано 17 856 новых заболевших коронавирусом

Из медучреждений по выздоровлению выписались ещё 14 276 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший день на территории России выявили 17 856 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Нарастающим темпом в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев заболевания ковидом.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 подхватили 1 463 москвича, 891 житель Московской области и 690 петербуржцев. Свердловская область, где выявили 514 новых заболевших за сутки, удерживает четвёртое место в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью коронавирусом.

Из медучреждений по выздоровлению выписались ещё 14 276 человек, а общее число выздоровевших составляет 6 285 007.

Число летальных исходов увеличилось за последний день на 790. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 187 990 пациентов.

Напомним, вчера в стране было подтверждено 18 645 новых заражённых ковидом.