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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 сентября 2021, 13:19

В России зарегистрировано 17 856 новых заболевших коронавирусом

Женщина в маске

Из медучреждений по выздоровлению выписались ещё 14 276 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший день на территории России выявили 17 856 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Нарастающим темпом в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев заболевания ковидом.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 подхватили 1 463 москвича, 891 житель Московской области и 690 петербуржцев. Свердловская область, где выявили 514 новых заболевших за сутки, удерживает четвёртое место в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью коронавирусом.

Из медучреждений по выздоровлению выписались ещё 14 276 человек, а общее число выздоровевших составляет 6 285 007.

Число летальных исходов увеличилось за последний день на 790. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 187 990 пациентов.

Напомним, вчера в стране было подтверждено 18 645 новых заражённых ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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