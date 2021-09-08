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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2021, 12:59

В Екатеринбурге стационар ЦГКБ №3 возобновил реабилитацию пациентов

Стационар ЦГКБ №3

Стационар ЦГКБ №3 принимает пациентов на реабилитацию. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге продолжают возвращать к прежней работе перепрофилированные под ковид-госпитали больницы. Так, стационар ЦГКБ №3 возобновил приём пациентов на реабилитацию.

Все помещения прошли необходимую санитарную обработку. Первые пациенты уже стали поступать на лечение.

"Это тяжёлые пациенты, перенесшие COVID-19, и нуждающиеся в кислородной поддержке. У многих наблюдаются остаточные явления после заболевания. С четверга медики ожидают на плановую госпитализацию пациентов с патологией центральной нервной системы для нейрореабилитации - основного профиля больницы", - цитирует заместителя главного врача ГАУЗ СО ЦГКБ №3 Марину Мазурову пресс-служба минздрава Свердловской области.

Мультидисциплинарная бригада врачей уже готова принимать на реабилитацию людей после инсультов и травм. Со следующей недели в полном объёме начнётся работа второго стационара, где оказывают плановую помощь пациентам по направлениям кардиореабилитация и гериатрия.

Напомним, в начале недели возобновил плановую госпитализацию хирургический корпус ГКБ №40. А с 30 августа нейрохирургическая служба той же больницы возобновила оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям "нейрохирургия" и "неврология". До этого в корпусе были развёрнуты места для ковид-пациентов.

Областная газета Свердловской области

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