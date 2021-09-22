Ещё 19,7 тысячи россиян занесены в статистику по COVID-19

Выздоровели и выписались из больниц 6,5 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 19 706 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 7 333 557.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (1 991 и 1 521 соответственно). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 515 случаями коронавируса занимает пятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,5 миллиона россиян. Скончались 200,6 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 817 человек с коронавирусом, в том числе 38 свердловчан.

Накануне стало известно о 19 179 новых случаях COVID-19.