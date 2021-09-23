С марта 2022 года НКО смогут завозить лекарства для тяжелобольных детей в РФ

Подать заявления на ввоз лекарств для тяжелобольных детей можно будет через портал Госуслуг. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ об утверждении правил выдачи разрешений на ввоз в страну лекарств и медикаментов для тяжелобольных детей. Такие разрешения с 1 марта 2022 года смогут получить через портал Госуслуг благотворительные фонды и больницы.

Документ касается незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов лекарственных препаратов, в которых по жизненным показаниям нуждаются отдельные пациенты. Ранее чёткого регламента по поводу ввоза таких медикаментов в стране не было, и завозить в Россию их можно было только по согласованию с Росздравнадзором, сообщает пресс-служба кабмина.

С марта 2022 года Росздравнадзор будет выдавать специальные разрешения после получения соответствующих заявлений от медицинских клиник и благотворительных фондов. Подать заявления на ввоз лекарств для тяжелобольных детей можно будет через портал Госуслуг.

Разрешение Росздравнадзора поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти дней после одобрения заявки. В Правительстве считают, что новый порядок ускорит и упростит процесс ввоза необходимых лекарств.

Напомним, в мае 2021 года кабмин выделил на закупку лекарств для тяжелобольных детей 10 млрд рублей, которые поступили на счёт фонда "Круг добра", учреждённого Президентом РФ Владимиром Путиным.

К слову, в ноябре 2020 года Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы более пяти млн рублей в год. В фонд "Круг добра" направляются те средства, которые были получены с повышения этого налога.