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28 сентября 2021, 14:02

Антирекорды по смертности от COVID-19 зафиксированы в России и Свердловской области

Врач в защитном костюме в лаборатории

С начала пандемии скончались 205,5 тысячи жителей России с подтверждённым ковидом. Фото: Павел Ворожцов

28 сентября в России поставлен новый антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. Зафиксирована гибель 852 человек. 40 из них - жители Свердловской области.

40 погибших пациентов с COVID-19 зарегистрировали на Среднем Урале второй раз (первый раз был 25 сентября) - это рекордное суточное значение для региона. В Свердловской области выявили 518 новых случаев коронавируса. Таким образом, летальнось сегодня составила 7,7%. Всего с начала пандемии скончались 6,2 тысячи свердловчан.

В целом по России выявлено 21,5 тысячи новых случаев ковид. Летальность от коронавируса по стране составила 3,9%.

Всего с начала пандемии заразились 7,5 миллиона россиян, 6,6 миллиона справились с заболеванием и выписались из больниц, 205,5 тысячи жителей страны скончались.

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Областная газета Свердловской области

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