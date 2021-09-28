Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2021, 13:32

За сутки в Свердловской области подтвердили 518 случаев коронавируса

Люди в масках сидят на улице

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 127 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 518 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 28 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 138 тысячам.

Регион занял седьмую строчку среди других субъектов РФ по суточной заболеваемости.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 127 тысяч свердловчан, в том числе 452 человека - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 707 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+196), Алапаевского района, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 137 881", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано 40 случаев смерти больных COVID-19. Это рекордное суточное число для региона. Такое же число скончавшихся было зафиксировано 25 сентября. Всего с начала пандемии известно о 6,2 тысячи летальных исходах среди ковид-пациентов на Среднем Урале.

Накануне сообщалось о 528 заболевших ковидом и 443 выздоровевших.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2021, 14:46 / Политика
Первое заседание обновлённого состава Заксобрания Свердловской области состоится 8 октября
28.09.2021, 14:18 / Общество
Трассу Екатеринбург - Тюмень перекроют дважды до 10 октября
28.09.2021, 14:12 / Общество
Российские работодатели получат субсидии за наём безработных, зарегистрированных до августа 2021 года
28.09.2021, 14:11 / Общество
Водитель пожарной машины спас из огня двоих детей и их мать в Свердловской области
28.09.2021, 14:02 / Общество
Антирекорды по смертности от COVID-19 зафиксированы в России и Свердловской области