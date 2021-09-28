За сутки в Свердловской области подтвердили 518 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 127 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 518 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 28 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 138 тысячам.

Регион занял седьмую строчку среди других субъектов РФ по суточной заболеваемости.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 127 тысяч свердловчан, в том числе 452 человека - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 707 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+196), Алапаевского района, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 137 881", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано 40 случаев смерти больных COVID-19. Это рекордное суточное число для региона. Такое же число скончавшихся было зафиксировано 25 сентября. Всего с начала пандемии известно о 6,2 тысячи летальных исходах среди ковид-пациентов на Среднем Урале.

Накануне сообщалось о 528 заболевших ковидом и 443 выздоровевших.

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