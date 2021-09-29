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29 сентября 2021, 13:52

В Свердловской области новый антирекорд по смертности от ковида - 41 человек

Врачебная помощь

Летальность от ковида в Свердловской области выросла до 7,85%. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале зарегистрирован новый суточный максимум по смертности от коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 41 сверловчанина.

Предыдущий антирекорд был установлен 25 сентября - тогда в регионе зафиксировали 40 смертей от ковида за сутки. Вчера, 28 сентября, на Среднем Урале также подтвердили 40 летальных исходов. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 6 247 свердловчан.

Летальность от ковида в Свердловской области выросла до 7,85%.

Добавим, что за последние 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтверждено 522 новых случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 138 403 инфицированных.

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Областная газета Свердловской области

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