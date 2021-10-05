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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 октября 2021, 11:59

В Свердловской области запустили горячую линию по ОРВИ и гриппу

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Обратившимся расскажут, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, а также ответят на все интересующие вопросы. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале начала работу горячая линия по ОРВИ и гриппу. Свердловчане могут задать вопросы санврачам и специалистам областного Центра гигиены и эпидемиологии в будние дни с 9:00 до 17:00.

Обратившимся расскажут, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, а также ответят на все интересующие вопросы. Свердловчане смогут узнать, где ставят прививки от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации. Горячая линия будет работать до 15 октября.

Напомним, что круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что защитить от гриппа особенно важно пожилых, детей, беременных, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.

На прошлой неделе "Областная газета" писала о росте заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями в Свердловской области.

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Публикуем телефоны горячей линии:

Телефоны горячей линии. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области запустили горячую линию по ОРВИ и гриппу