В Свердловской области запустили горячую линию по ОРВИ и гриппу

Обратившимся расскажут, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, а также ответят на все интересующие вопросы. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале начала работу горячая линия по ОРВИ и гриппу. Свердловчане могут задать вопросы санврачам и специалистам областного Центра гигиены и эпидемиологии в будние дни с 9:00 до 17:00.

Обратившимся расскажут, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, а также ответят на все интересующие вопросы. Свердловчане смогут узнать, где ставят прививки от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации. Горячая линия будет работать до 15 октября.

Напомним, что круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что защитить от гриппа особенно важно пожилых, детей, беременных, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.

Публикуем телефоны горячей линии: