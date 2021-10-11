Анна Попова заявила, что с начала года в России и Китае было выявлено по одному случаю птичьего гриппа

По словам Анны Поповой, в России выстроена система мониторинга за вероятным межвидовым переходом гриппа, в частности от птицы к человеку. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявленных случаях птичьего гриппа в 2021 году. За прошедшие 9 месяцев было выявлено два случая заражения птичьим гриппом - один в России и один в Китае.

Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам в понедельник, 11 октября.

"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения. В России [один случай], и уже летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", - передаёт слова Анны Поповой ТАСС.

Как говорила ранее главный санитарный врач РФ, в стране выстроена система мониторинга за вероятным межвидовым переходом гриппа, в частности от птицы к человеку.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Казани проходят международные учения противоэпидемических бригад по реагированию на ЧС санитарно-эпидемического характера. Они будут длится до 15 октября.

Напомним, в марте 2021 года "Областная газета" писала о том, что в России начали создавать вакцины на упреждение, ещё до появления угрозы широкого распространения нового типа вируса птичьего гриппа А(H5N8).