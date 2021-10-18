В Качканаре открылся Центр амбулаторной онкопомощи

Первый замминистра здравоохранения Свердловской области отметил, что установленных в Качканаре аппаратов на севере области нет практически ни у кого. Фото: страница Качканарской горбольницы во "ВКонтакте"

В Качканаре на базе городской больницы открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Туда будут направлять пациентов из самого ГО, а также из Нижнетуринского городского округа, Лесного, ГО Верхотурский и Новолялинского ГО.

Направления в Качканар в октябре начали выдавать районные и городские больницы взрослым пациентам с подтверждённым диагнозам или при подозрении на онкологию. В Центре онкопомощи организован амбулаторный приём врача со своей картотекой и процедурный кабинет, размещена диагностическая база и дневной стационар с койками для проведения химиотерапии.

В октябре Качканарскую ЦГБ посетил первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Он же как исполняющий обязанности министра подписал приказ об открытии онкоцентра.

"Центр амбулаторной онкологической помощи и Центр хронической сердечной недостаточности готовы к работе, организационные мероприятия начались с октября. Мы на начальном этапе развития серьёзной онкологической службы в рамках нашего города", - сообщила на встрече с Сергеем Турковым главврач Качканарской городской больницы Валерия Мартемьянова.

Добавим, что консультативная помощь и коррекция лечения в Центре ХСН будет проводиться так же во взрослой поликлинике, при ухудшении состояния пациента госпитализируют в круглосуточный стационар с последующим диспансерным наблюдением. Для центра приобретено оборудование для проведения специального метода исследования – определения натрийуретического пепдита, который говорит о степени выраженности хронической сердечной недостаточности. Первый замминистра здравоохранения Свердловской области отметил, что установленных в Качканаре аппаратов на севере области нет практически ни у кого.

Напомним, что первые Центры амбулаторной онкологической помощи открылись в Асбесте и Верхней Пышме в 2019 году. В прошлом году они открылись при Краснотурьинской городской больнице, в Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ожидается, что в 2021 году в регионе откроется ещё пять Центров амбулаторной онкологической помощи. Один ЦАОП появится в Первоуральске, ещё по два - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.