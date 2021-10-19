В Свердловской области организовали ПЦР-тестирование больных ОРВИ и гриппом

Свердловский минздрав утвердил перечень больниц, в которых начнут тестировать пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и пневмонии, в том числе на вирус Н1N1 (свиной грипп). 15 медучреждениям и областному Центру гигиены и эпидемиологии поручено организовать проведение диагностики методом ПЦР.
Мазки из носоглотки и ротоглотки будут брать у пациентов, кто тяжело переносит ОРВИ, грипп или внебольничную пневмонию (не ковидной этиологии). Кроме того, ПЦР-тестирование будут проходить беременные женщины, а также не менее пяти человек при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах.
В список организаций, на базе которых организуют лабораторную диагностику заболеваний ОРВИ, входят:
- Свердловская областная больница №1 (лаборатория на Волгоградской, 185),
- Областная детская больница (лаборатория на С. Дерябиной, 32),
- Краснотурьинская больница (лаборатория на Парковой, 11),
- Демидовская больница в Нижнем Тагиле (лаборатория на Мира, 61),
- Горбольница №4 Нижнего Тагила (лаборатория на Балакинской, 24),
- Городская инфекционная больница Нижнего Тагила (Сульфатная, 4),
- Городская больница Первоуральска (лаборатория на Огнеупорщиков, 38),
- Горбольница Каменска-Уральского (лаборатория на Каменской, 47),
- Ирбитская ЦГБ (лаборатория на Элеваторной, 1б),
- Берёзовская ЦГБ (Шиловская, 28),
- Клинико-диагностический центр Екатеринбурга (лаборатория на Фурманова, 115а),
- ЦГБ №7 Екатеринбурга (Сыромолотова, 19),
- ГКБ №14 Екатеринбурга (пер. Суворовский, 5в),
- ЦГКБ №24 Екатеринбурга (Шварца, 14 г),
- ЦГБ №20 Екатеринбурга (Дагестанская, 3),
- Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области (пер. Отдельный, 3).
Приказ об организации тестирования в больницах с 18 октября на эпидсезон 2021 - 2022 годов подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. За последнюю неделю простудили 46 442 человека, что выше уровня предыдущей семидневки на 3,6% и выше уровня эпидпорога на 97%. По предварительным диагнозам зарегистрировано 1246 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 5,15%.
Добавим, что такую диагностику проводят ежегодно в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этом году тестирование простудившихся и заболевших гриппом уже организовывали с 15 января.
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