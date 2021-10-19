Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2021, 09:37

В Свердловской области организовали ПЦР-тестирование больных ОРВИ и гриппом

Девушка болеет

Мазки из носоглотки и ротоглотки будут брать у пациентов, кто тяжело переносит ОРВИ, грипп или внебольничную пневмонию. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский минздрав утвердил перечень больниц, в которых начнут тестировать пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и пневмонии, в том числе на вирус Н1N1 (свиной грипп). 15 медучреждениям и областному Центру гигиены и эпидемиологии поручено организовать проведение диагностики методом ПЦР.

Мазки из носоглотки и ротоглотки будут брать у пациентов, кто тяжело переносит ОРВИ, грипп или внебольничную пневмонию (не ковидной этиологии). Кроме того, ПЦР-тестирование будут проходить беременные женщины, а также не менее пяти человек при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах.

В список организаций, на базе которых организуют лабораторную диагностику заболеваний ОРВИ, входят:

  • Свердловская областная больница №1 (лаборатория на Волгоградской, 185),
  • Областная детская больница (лаборатория на С. Дерябиной, 32),
  • Краснотурьинская больница (лаборатория на Парковой, 11),
  • Демидовская больница в Нижнем Тагиле (лаборатория на Мира, 61),
  • Горбольница №4 Нижнего Тагила (лаборатория на Балакинской, 24),
  • Городская инфекционная больница Нижнего Тагила (Сульфатная, 4),
  • Городская больница Первоуральска (лаборатория на Огнеупорщиков, 38),
  • Горбольница Каменска-Уральского (лаборатория на Каменской, 47),
  • Ирбитская ЦГБ (лаборатория на Элеваторной, 1б),
  • Берёзовская ЦГБ (Шиловская, 28),
  • Клинико-диагностический центр Екатеринбурга (лаборатория на Фурманова, 115а),
  • ЦГБ №7 Екатеринбурга (Сыромолотова, 19),
  • ГКБ №14 Екатеринбурга (пер. Суворовский, 5в),
  • ЦГКБ №24 Екатеринбурга (Шварца, 14 г),
  • ЦГБ №20 Екатеринбурга (Дагестанская, 3),
  • Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области (пер. Отдельный, 3).

Приказ об организации тестирования в больницах с 18 октября на эпидсезон 2021 - 2022 годов подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. За последнюю неделю простудили 46 442 человека, что выше уровня предыдущей семидневки на 3,6% и выше уровня эпидпорога на 97%. По предварительным диагнозам зарегистрировано 1246 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 5,15%.

Добавим, что такую диагностику проводят ежегодно в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этом году тестирование простудившихся и заболевших гриппом уже организовывали с 15 января.

Читайте также:

С 1 октября у москвичей с ОРВИ будут проверять наличие антигена к COVID-19.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.10.2021, 10:56 / Общество
Бывший замглавы свердловского УФСБ возглавил управление в Хакасии
19.10.2021, 10:32 / Общество
В Свердловской области запустили горячую линию по контрафактному алкоголю
19.10.2021, 10:20 / Общество
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выше эпидпорога на 97%
19.10.2021, 09:37 / Общество
В Свердловской области организовали ПЦР-тестирование больных ОРВИ и гриппом
19.10.2021, 08:30 / Общество
В Екатеринбурге утром разлилась холодная вода по Студенческой