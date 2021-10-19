Сергей Собянин отправил пожилых москвичей на самоизоляцию до 25 февраля 2022 года

Сергей Собянин обязал людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями находится на самоизоляции с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.Фото: пресс-служба Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на территории столицы. Он, в частности, обязал людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями находится на самоизоляции с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Соблюдать домашний режим пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут как по месту жительства, так и на садовых участках. Работающие граждане, попадающие под указанные критерии, имеют право взять больничный на этот срок, при этом от самоизоляции освобождаются люди, прошедшие вакцинацию или переболевшие ковидом в ближайшие 6 месяцев.

"Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни", - пишет мэр Москвы у себя на сайте.

На тот же срок - с 25 октября по 25 февраля - работодатели должны будут перевести на удалёнку не менее 30% от общего числа штата, а также всех сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями. Исключение составляют сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Кроме того, главный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Так, предприятия и организации этой сферы обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников.

Напомним, что 18 октября "антиковидные" меры также были усилены в Санкт-Петербурге. С 1 ноября массовые мероприятия и общественные места в Петербурге можно будет посетить только при предъявлении QR-кода. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам 13 октября. Этот документ также ограничивает число посетителей на спортивных объектах и культурных площадках.