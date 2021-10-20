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20 октября 2021, 16:50

Татьяна Голикова назвала ситуацию со смертностью от ковида в Свердловской области критической

Татьяна Голикова

Татьяна Голикова в ходе совещания Президента России с членами Правительства назвала регионы, где ситуация с заболеваемостью хуже всего в стране. Фото: пресс-служба Кремля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Президента России с членами Правительства назвала регионы, где ситуация с заболеваемостью хуже всего в стране. Она также сказала, что ситуация со смертностью от ковида в Свердловской области является критической.

"Свердловская область в числе регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью от COVID-19 и госпитализациями пациентов в тяжёлой форме", - доложила Татьяна Голикова Владимиру Путину.

Кроме того, по её словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом хуже всего в девяти регионах. Речь идёт о Дагестане, Камчатке, Кабардино-Балкарии, Томской области, Татарстане, Ставрополье, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Челябинской области.

В Свердловской области за последние сутки стало известно о 38 летальных исходах. Всего скончались более 7,1 тысячи свердловчан с подтверждённым диагнозом. Напомним, что до этого рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 на Среднем Урале был обновлён 18 октября, когда стало известно о 596 случаях. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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