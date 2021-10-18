В Свердловской области за сутки выявили 596 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 136 тысяч свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 596 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 18 октября. Это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 148 908.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 136 тысяч свердловчан, в том числе 409 - за последние сутки. На лечении, по данным свердловского оперштаба, находятся более 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 978 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+91), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 148 908.

Скончались более 7 тысяч свердловчан с подтверждённым диагнозом. За последние сутки зафиксировано 37 летальных исходов.

Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён до этого накануне, когда стало известно о 590 случаях. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

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