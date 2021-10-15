Евгений Куйвашев ответил на самые часто задаваемые вопросы о QR-кодах

В частности, он рассказал, кто будет проверять коды и почему тест на антитела не будет иметь силы. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей региона о системе с допуском по QR-коду. В частности, он рассказал, кто будет проверять коды и почему тест на антитела не будет иметь силы.

По словам главы Среднего Урала, обеспечить контроль на входе будут обязаны собственники и администрации всех объектов, зданий и сооружений, обозначенных в указе 598-УГ.

"Это может быть установка специальных считывателей или использование обычного смартфона - все они распознают QR-коды. Технически ничего сложного здесь нет. А вот за соблюдением этих правил будут следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы, те же, что следят за масочным режимом. В противном случае - штраф", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что детям, не достигшим 18-летия, можно посещать театры, музеи и кинотеатры без QR-кодов, но в масках, с антисептиками и в сопровождении привитых взрослых. Когда в России появится вакцина от коронавируса для детей, тогда аналогичная система может быть введена и для них.

На вопрос, почему тест на антитела не может быть допуском в учреждение, глава региона заявил, что на сегодняшний день маркера, который бы чётко говорил о достаточном уровне антител, просто нет.

"Существующие тест-системы не дают ответов на ряд вопросов: о длительности защиты, степени устойчивости иммунной системы человека к вирусу и так далее. Поэтому справка о наличии антител не включена в перечень документов, свидетельствующих о защите, <...> А вот исследования, касающиеся действия зарегистрированных вакцин, позволяют говорить об эпидстатусе конкретного человека", - пояснил губернатор.

Если у вас есть медотвод от вакцины, то глава региона рекомендует вам беречься и по возможности находиться на самоизоляции. В случае, если COVID-free-зона является местом работы, то работодатель должен временно перевести вас на дистант.

Также Евгений Куйвашев пояснил, какие сроки действия у QR-кодов, а какие - у справок.

"Госуслуги настроены таким образом, что у QR-кода срок действия сейчас - один год. Но в последних методических рекомендациях Минздрава РФ, установлено, что устойчивый иммунитет держится у людей в среднем шесть месяцев. Это и отражено в указе: если вы приходите с QR-кодом, срок действия для него в документе не обозначен и по умолчанию составляет год - как позволяет система на сегодняшний день. Если же со справкой из больницы - то полгода", - пишет глава Среднего Урала.

При этом эти правила не распространяются на свердловских чиновников - и справки, и QR-коды для них действуют только шесть месяцев.

Также Евгений Куйвашев пояснил, что делать если у человека нет смартфона или доступа к "Госуслугам". В таком случае QR-код о прививке или перенесённой болезни можно показать в распечатанном виде. Если по какой-то причине получить QR-код не удаётся, его может заменить справка от врача с печатью клиники. При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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