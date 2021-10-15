Новый суточный антирекорд: COVID-19 в России подхватили ещё 32 196 человек

Суммарно в 85 регионах РФ зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки диагноз "коронавирус" поставили ещё 32 196 жителям страны. Суммарно в 85 регионах РФ зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания COVID-19.

Уже четвёртый день подряд в России обновляется суточный антирекорд по количеству заражённых коронавирусом: 12 октября - 28 190 новых пациентов, 13 октября - 28 717 и 14 октября - 31 299.

В Москве зафиксирован 6 631 новый пациент с ковидом, в Санкт-Петербурге - 2 632, а в Свердловской области, которая находится на 9-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 575. К слову, на Среднем Урале сегодня также побит суточный рекорд по заболеваемости.

Из больниц по выздоровлению выписались 22 268 россиян, а общее число жителей страны, поборовших коронавирус, составляет 6 960 024. При этом количество зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 за сутки составляет 999. Всего в России от коронавируса скончались 221 313 человек.