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20 октября 2021, 17:31

В Свердловской области прививки от коронавируса поставили 40,3% взрослого населения

Вакцинация

QR-коды приходят в личный кабинет на портале госуслуг только после завершения курса вакцинации. Фото: Галина Соловьёва

На сегодняшний день на Среднем Урале вакцинировано 40,3% взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 1,26 миллиона свердловчан. Исходя из этих цифр QR-коды, которые вводятся с 25 октября, должны быть не менее чем у 29% привитых граждан.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 1,37 миллиона свердловчан. Однако, напомним, что QR-коды приходят в личный кабинет на портале госуслуг только после завершения курса вакцинации.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что медики впервые вышли на 15 тысяч вакцинированных от COVID-19 в сутки.

"По данным подведомственных Минздраву медицинских учреждений, за сутки впервые первый компонент вакцины от COVID-19 в регионе получили свыше 13,2 тысячи человек. Ещё более 2,3 тысячи начали ревакцинацию, сделав первую инъекцию двухкомпонентной вакцины или прививку однокомпонентным препаратом. Чуть больше половины привитых за сутки составляют жители Екатеринбурга", - рассказали в департаменте.

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Ведомства Свердловской области не могут разобраться, кто будет отвечать за проверку QR-кодов.

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Областная газета Свердловской области

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