QR-код: где и как поставить прививку в Екатеринбурге сегодня

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле обновился график работы мобильных пунктов против коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом обновил информацию о пунктах вакцинации в Екатеринбурге. Смотрите, где можно поставить прививку сегодня, 20 октября. С понедельника в Свердловской области вводятся QR-коды.

Открыты следующие пункты, где вакцина в наличии и куда можно прийти без записи:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14:00 до 19:00 (только «Спутник V» и «Спутник Лайт»);

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14:00 до 18:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 18:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 12:00 до 20:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, к. 216а, 2-й этаж) - с 9:00 до 15:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 14:00 до 19:00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 16:00 до 19:00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 15:30 до 19:30.

Накануне на заседании гордумы замминистра здравоохранения Денис Демидов сообщил, что в Екатеринбург поступило 623 012 доз вакцин от коронавируса. Из них 50 247 - "Спутник V". Привито от коронавируса 518 267 горожан. Двумя компонентами привиты более 480 тысяч человек, более 15 тысяч привиты повторно. Охват вакцинацией - 31,9% взрослого населения.

Напомним, что с 25 октября, согласно указу губернатора, в Свердловской области вводится система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам. Их могут получить те, кто привились прошедшей госрегистрацию в России вакциной или официально переболевшие граждане. Код должен прийти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Добавим, что поставить прививку можно и в Нижнем Тагиле в ТРЦ DEPO (Свердловское шоссе, 31Б) с 16:00 до 20:00 ( там есть только «Спутник V» и «Спутник Лайт»). Кроме того, до 22 октября продолжают работать выездные прививочные кабинеты в Екатеринбурге, Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Верхней Пышме и Среднеуральске. В больницы на прививку можно попасть по записи, запись производится через сайт госуслуг.

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