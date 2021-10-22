Ещё для 20 свердловских больниц закупили рентген-аппараты. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в октябре по программе "Модернизации первичного звена здравоохранения" 20 больниц получили рентген-аппараты. На это было выделено 145 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, рентген-аппарат, в том числе получила Артёмовская центральная районная больница, где уже для него подготовили специальное помещение с новой электропроводкой, усиленными полом и стенами.

"Аппарат установили в приёмном отделении центрального стационара. Ожидается приезд специалиста, который проведёт учёбу для наших рентгенологов. Оборудование введут в эксплуатацию, и новый рентген-кабинет начнёт принимать пациентов, тем самым разгрузив другие кабинеты и сделав исследование доступнее для пациентов", – рассказывает главный врач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов.

Также новое оборудование отправили в Верхнепышминскую ЦГБ, там ежегодно проводится более 28 тысяч исследований. В городскую больницу Каменска-Уральского доставили сразу два рентгенодиагностических аппарата.

Напомним, что предыдущая поставка аппаратов была в августе 2021 года. Тогда их получили девять медицинских организаций Свердловской области, в том числе Сысертская центральная районная больница. Кроме того, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Свердловская область потратила более 147 миллионов рублей на приобретение 82-х аппаратов УЗИ. Также не так давно в ЦГКБ №3 Екатеринбурга появилось новое оборудование - комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ (стресс-система).