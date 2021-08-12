Свердловская область закупила 82 аппарата УЗИ на сумму более 147 миллионов рублей

Новые аппараты получат 37 больниц Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" Свердловская область потратила более 147 миллионов рублей на приобретение 82 аппаратов УЗИ. Их направят в 37 больниц региона.

Министерство здравоохранения региона в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области" и нацпроекта "Здравоохранение" закупило аппараты ультразвуковой диагностики Mindray DC-70. Они многофункциональны и подходят для исследования всех систем организма.

У них более чёткое изображение, и это позволяет обнаружить самые маленькие патологии. Автоматические программы измерений сокращают время обследования до минимума без ущерба качеству и информативности. Это существенно облегчает постановку диагноза на ранних стадиях заболеваний.

В Артёмовскую ЦРБ поставили шесть новых аппаратов, в Сысертскую - два, в Верхнепышминскую - семь, в Асбест - пять. Также технику доставили в детскую поликлинику Верхней Пышмы, во взрослую поликлинику Среднеуральска, городскую больницу №1 Нижнего Тагила и в другие города Свердловской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Напомним, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в перинатальном центре Краснотурьинска обновили медицинское оборудование, а также закупили новые аппараты для диспансеризации в больницу города Качканара. Эта программа рассчитана до 2025 года.

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